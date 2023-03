METALDAYS WARM UP : une 5ème date en France !

Communiqué: Fort du succès rencontré à l’Usine – Istres (13) en février dernier, les Warm Up françaises du légendaire festival s’étendent en France ! Et c’est donc une 5ème date qui s’ajoute au calendrier du printemps 2023, avec un nouvel invité, dans Bordeaux Métropole (33) le 19 Mai prochain !

Pas moins de 7 groupes sillonneront la France en Avril et Mai pour chauffer les fans du Festival. Vous aurez donc le plaisir de voir sur les scènes françaises SCARLEAN, AKIAVEL, SEEDS OF MARY, SCHRODINGER, WORKING KLASS HEROES, ABHCAH et MUNDILFARI !

METALDAYS – WarmUp – Akwaba (Chateauneuf de Gadagne)

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/2371333229690347