« Mass veritas », le nouveau single de MASS HYSTERIA

MASS HYSTERIA vient de publier le nouveau single « Mass veritas » via une Lyric vidéo à découvrir ci-dessous. Le titre est tiré du nouvel album « Tenace – Part 1 » prévu pour le 26 mai.

Communiqué: Mass Hysteria annonce son grand retour avec Tenace – Part 1 qui sortira le 26 mai. Le groupe dévoile aujourd’hui un premier extrait « Mass Veritas » qui résonne cruellement avec l’actualité.

Le chanteur Mouss est très en verve, et ne mâche pas ses mots pour dénoncer la politique du gouvernement en place.

Une lyric video accompagne la sortie du titre (également disponible sur toutes les plateformes). Cette vidéo a été réalisée par Brewster Studio, une agence de création digitale parisienne, qui s’est aidée d’une intelligence artificielle pour traiter chacune des images du clip. Le résultat est bluffant et met en exergue la colère ainsi que la tension ressentie tout au long de ce titre mêlant habilement les guitares saturées aux sonorités Trap.

Quelques mois après avoir marqué au fer rouge la France du Metal lors de la tournée du Gros 4, MASS HYSTERIA revient avec son 10ème album intitulé TENACE, qui sortira en deux parties : TENACE – Part 1 le 26 mai, et TENACE – Part 2 cet automne.

Enregistrée aux mythiques Studios ICP (Bruxelles), réalisée par Fred Duquesne (Ultra Vomit, No One Is Innocent), et masterisée par Ted Jensen (Deftones, Gojira, Alice In Chains), la première partie de TENACE est compacte (7 titres – 27 minutes), à la manière des grands classiques du genre sortis à l’époque de l’âge d’or du vinyle.

Et, à l’image de ses glorieux modèles, il n’y a rien de superflu sur TENACE – Part 1 : morceau coup de poing et refrain imparable pour débuter (« Tenace »), influence Trap parfaitement intégrée (« Mass Veritas »), et même un surprenant mash up avec la chanson « Où sont tous mes amants » de Fréhel (« Le grand réveil »).

Cette combinaison si unique entre variété des ambiances, textes tour à tour poétiques, intimes ou engagés, et production sans faille est plus accrocheur que jamais.

Après être revenu au sommet à la faveur de la trilogie d’albums magistraux L’Armée Des Ombres (2012), Matière Noire (2015) et Maniac (2018), MASS HYSTERIA confirme de la plus belle des manières avec TENACE – Part 1 qu’il est un groupe unique sur la scène Metal française et européenne.

TENACE – Part 1 sortira dans 3 éditions :

CD Digipack, inséré dans un étui qui pemettra d’accueillir le CD Digipack de TENACE – Part 2

Gatefold vinyle marbré blanc et rouge – Edition limitée

Gatefold vinyle noir

TRACKLISTING

1. Tenace

2. Allégorie dans la brume

3. Mass veritas

4. Le triomphe du réel

5. L’art des tranchées

6. Encore sous pression

7. Le grand réveil (feat. Fréhel)

TOURNEE

23/03/2023 Le Forum VAUREAL (95) (complet)

25/03/2023 L’Empreinte SAVIGNY-LE-TEMPLE (77) (complet)

26/03/2023 File7 MAGNY-LE-HONGRE (77)

29/03/2023 La Batterie GUYANCOURT (78)

30/03/2023 Paul B MASSY (91)

06/04/2023 Le Noumatroff MULHOUSE (68)

07/04/2023 Halle Verrière MEISENTHAL (57)

08/04/2023 Le Boeuf sur le Toit LONS-LE-SAULNIER (49)

28/04/2023 6MIC AIX-EN-PROVENCE (13)

29/04/2023 Le Florida AGEN (47)

12/05/2023 Le Normandy ST-LÔ ( 50)

13/05/2023 Centre Culturel Gérard Philipe CALAIS (62)

17/05/2023 Festival les Moissons Rock JUVIGNY (51)

23/06/2023 Festival les Bichoiseries CEERISY-BELLE-ETOILE (61)

24/06/2023 Festival les feux de l’été SAINT PROUANT (85)

30/06/2023 Les Art’zimutés CHERBOURG-EN-COTENTIN (50)

07/07/2023 Plane’r Fest MONTCUL (56)

08/07/2023 Festival Rock R4 REVELLES (80)

02/08/2023 MetalDays VELENJE (SLOVENIE)

05/08/2023 Chien à Plumes DOMMARIEN (52)

19/08/2023 PARK ROCK FESTIVAL BAUDOUR (BE)

26/08/2023 V and B Festival CHÂTEAU-GONTIER (53)