Le concert de PANTERA à Osaka en vidéo non officielle

PANTERA était en concert à Osaka le 25 mars dernier. Un fan a filmé l’évènement pour le partager via Youtube. C’est à voir ci-dessous.

La setlist est pas mal du tout:

3:12 Mouth For War

4:47 A New Level

5:50 Becoming

6:58 I’m Broken

8:23 5 Minutes Alone

9:20 This Love

11:01 Yesterday Don’t Mean Shit

12:15 Fucking Hostile

13:56 Cemetary Gates (clip) into Planet Caravan

14:59 pause

15:38 Walk (full song)

21:10 Domination

22:12 Hollow

23:11 Cowboys From Hell (full song)