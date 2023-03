JIRFIYA en concert à Paris

Communiqué: Les groupes JIRFIYA et WEDINGOTH vous convient à une soirée placée sous le signe du Métal mélodique et progressif, à la PENICHE ANTIPODE !

JIRFIYA (Paris – Métal mélodique progressif)

JIRFIYA, météorite devenue déesse des Tourments, porte la rage et l’émotion face aux évènements de ce monde, et l’envie de s’exprimer aux côtés de ceux qui ne lâchent pas leurs idéaux. Leur musique se distingue par une voix envoûtante, soutenue par des riffs percutants et des mélodies accrocheuses. Touches jazzy et orchestrales soulignent la flamboyance de leurs nouveaux morceaux, toujours engagés.

Après la parution de “Wait For Dawn” (EP – 2019) et de “Still Waiting” (LP – 2020), le groupe vous invite à participer à la Release Party de son tout nouvel album, “W”, sorti le 21 février 2023, et qu’il interprétera dans son intégralité !

WEDINGOTH (Lyon – Métal progressif)

WEDINGOTH est un projet musical basé sur l’ouverture, le mélange des styles, dont le credo revendiqué est l’éclectisme. Il allie la puissance du rock servie par une voix féminine chargée d’émotion, à des nuances atmosphériques invitant au voyage soutenues par une technique orchestrale.

Le groupe effectue actuellement une tournée de plusieurs dates à travers la France afin de promouvoir la parution de “Five Stars Above”, son quatrième album paru le 10 janvier 2023. A cette occasion, les Lyonnais feront escale à Paris et invitent tous ses fans à venir les retrouver sur scène

Date : Mercredi 26 avril 2023

Lieu : Péniche Antipode, 55 quai de la Seine – 75019 Paris (Métro : Riquet)

Heure : ouverture des portes à 20h

Plus d’infos: https://www.facebook.com/jirfiya/