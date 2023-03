Interview de LODZ pour la sortie de « Moons & Hideaways »

Il y a quelques jours, nous avons eu la chance de rencontrer Erik (Batterie) et Julien (Basse) pour parler du nouvel album de LODZ, originaire de Lyon. Il s’intitule « Moons & Hideaways » et vient de sortir chez Crimson Productions. Un entretien vidéo à découvrir ci-dessous et qui n’aurait pu être possible sans la nouvelle structure de promo « WHERE THE PROMO IS ».