IMMORTAL annonce son nouvel album « War Against All » et en dévoile un single

IMMORTAL vient d’annoncer la sortie de son nouvel album intitulé « War Against All » le 21 mai prochain via Nuclear Blast. Le groupe en profite pour dévoiler le titre éponyme à écouter ci-dessous. “War Against All” track listing: 01 – “War Against All”

02 – “Thunders Of Darkness”

03 – “Wargod”

04 – “No Sun”

05 – “Return To Cold”

06 – “Norlandihr”

07 – "Immortal "







Partager sur Tumblr

