« If Darkness Had a Son », le troisième single du nouvel album de METALLICA

METALLICA vient de publier le 3ème extrait du nouvel album « 72 Seasons » prévu pour le 14 Avril. Il s’intitule « If Darkness Had a Son » et est à découvrir en vidéo ci-dessous.

Le groupe se en concert au Stade de France les 17 et 19 mai.