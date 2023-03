HELLRIPPER : Warlocks Grim & Withered Hags

All hail the Goat!

Hellripper, alias James McBain seul compositeur, nous livre depuis maintenant presque 10 ans un mélange de blackened thrash bien crasseux et bien speed à la gloire du bouc. Mais avec son nouvel opus, dont la magnifique pochette d’Adam Burke donne le ton, Hellripper se lâche complètement et sort des sentiers souvent trop balisés du genre pour livrer des compositions plus complexes et plus riches, n’hésitant pas à insérer, dans des titres pouvant frôler les 9 minutes, du death façon Opeth de la grande époque ou une cornemuse en référence à ses racines et ses textes qui s’inspirent des légendes celtiques.

James McBain montre ici une sacré progression dans l’écriture et livre la première grande claque de 2023!

Pourquoi écouter:

– Hellripper est la référence du black/thrash metal et il vient enfoncer le clou avec cet album;

– les compos sont variées et on ne sent pas passer les 43 minutes;

– des riffs de fou qui vont t’envoyer chez l’ostéo;

– la magnifique pochette (c’est important !)