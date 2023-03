Hellfest 2023 : Le Running Order dévoilé et quelques premiers changements

L’organisation du Hellfest vient d’annoncer le Running Order pour l’édition 2023 qui aura lieu du 15 au 18 juin prochain.

C’est à découvrir ci-dessous en images.

Mais c’est aussi quelques changements qui ont été annoncés avec l’arrivée de BOTCH (Valley / Vendredi 16) et DOZER (Valley / Dimanche 18) ainsi que ENFORCER (MS1 / Samedi 17).

En revanche SEETHER et THE CULT ont annulés leurs tournées et ne seront donc pas présents.