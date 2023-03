GOZU annonce son nouvel album et dévoile un premier single

Communiqué: GOZU sortira Remedy le 19 Mai prochain via Black Light Media / Metal Blade Records. Toujours égal à lui-même, l’excentrique quatuor américain promet que ce cinquième album renferme ce qu’il sait faire de mieux : du GOZU. Et pour le crier au monde entier, quoi de mieux que le single « Tom Cruise Control » ? D’autant plus que Marc Gaffney et les siens l’affirment : « Tom Cruise Control’ will take you riding into the danger zone ! Turn ‘n Burn« . Comprenne qui pourra..

En 2018, les Bostoniens frappaient un (très) gros coup avec leur album Equilibrium. Cinq ans plus tard, Remedy est leur façon de s’assurer que tout le monde comprenne qu’ils sont peut-être le quatuor le plus badass des groupes de rock américains. Bref, GOZU passe au niveau supérieur !

Faisons simple : Remedy est un pur mélange de fuzz, de riffs inspirés des 70’s, de psychédélisme old-school et de mélodies « grungesques« . Neuf titres écrits et joués avec la plus grande passion et le plus grand enthousiasme, éclipsant tout ce que le quartet a composé jusqu’à présent.

« Un jour, un sage a dit « le rock est humain, le roll est divin et Remedy doit toujours s’écouter très fort. » » (GOZU)

Quand on lui demande de présenter ce cinquième long-format, Marc Gaffney (chant, guitare) déclare « Je pense que nous sommes tous de meilleurs musiciens qu’à l’époque d’Equilibrium. Avec Remedy, nous voulions faire un disque groovy parsemé de refrains entêtants. Mais surtout, nous voulions que cet album soit le plus lourd possible. Un espèce de combo gauche-droite-gauche qu’un Micky Ward sonore pourrait asséner. »

Ce nouvel album est marqué par l’arrivée de Seth Botos à la batterie. Si les auditions de batteurs expliquent une infime partie du temps séparant Remedy de son précédesseur, c’est évidemment le COVID qui en est la principale cause. Alors après cette longue absence forcée, GOZU n’a qu’une seule envie : défendre cet album sur scène autant que possible. Et lorsque l’on demande à son leader quels sont les autres objectifs du groupe, Marc Gaffney répond sans hésitation : « continuer de nous améliorer, de toujours mieux écrire et mieux jouer, de profiter de chaque instant et d’en tirer parti. Nous nous fixons sans cesse de nouveaux objectifs. C’est ce qui nous empêche de stagner ou simplement de croire que nous ne pouvons pas faire mieux. Mais l’objectif final doit toujours être de s’amuser, de se donner à fond et de laisser le pouvoir libérateur de la musique faire le reste. La minute où GOZU arrêtera de se challenger sera la minute où GOZU aura échoué. »

Remedy

01. Tom Cruise Control

02. CLDZ

03. Rambo 2

04. Joe Don Baker

05. Pillow Talk

06. The Magnificent Muraco

07. Ben Gazzara Loves No One

08. Ash

09. The Handler

Remedy a été mixé et masterisé par Dean Baltulonis (Death Ray Vision, The Hope Conspiracy) aux Wild Arctic Studios (Portsmouth, New Hampshire).