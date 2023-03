ENTER SHIKARI dévoile un troisième single du nouvel album

Communiqué: Après les singles « (pls) set me on fire » et « It Hurts », tous les deux extrêmement bien accueillis par les fans, Enter Shikari revient avec « Bloodshot ». Pour le quatuor britannique, la résilience et la résurrection ont été les maitres mots de ce nouvel album. La bande menée par Rou Reynolds a donc facilement vu en « Bloodshot » une occasion de plus de se questionner sur elle-même mais aussi sur le genre humain. Ici le groupe remet en cause les schémas de pensée « chorégraphiés », les principes que nous nous imposons de suivre et cette épuisante recherche de vérité et de raison dans le monde moderne qui est le notre.

A Kiss For The Whole World, le très attendu nouvel album d’Enter Shikari, sortira le 21 Avril prochain via SO Recordings / Ambush Reality.

Disponible sur toutes les plateformes: https://lnk.to/EnterShikari-Bloodshot

« Chaque jour, je me demande : « Cet article est-il biaisé ? », « Cette affirmation est-elle vraie ? », « Devrais-je être plus révolté sur ce sujet ? Ou, au contraire, moins furieux ? », « Suis-je manipulé ? Provoqué ? Voire radicalisé par ma propre « tribu » ? ».

Bloodshot évoque à quel point il est difficile de trouver la vérité et, à l’inverse, si simple d’arrêter de réfléchir par soi même et de simplement répéter les discours des gens qui nous sont proches. Tout le monde est tellement en colère contre les autres, cela en devient épuisant. C’est comme si le principal objectif des réseaux sociaux était de nous hypnotiser pour que nous nous haïssions tous. »

(Rou Reynolds, chant)