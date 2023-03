DEVILDRIVER présente son single « Through The Depths »

Communiqué: Les icônes du Groove Metal annoncent leur nouvel album Dealing With Demons Vol. ll prévu pour le 12 mai 2023 chez Napalm Records !

Découvrez le clip du nouveau single « Through The Depths »:

Alors que DEVILDRIVER entame sa troisième décennie avec neuf albums, d’innombrables tournées internationales et une renommée mondiale, le groupe se trouve être plus résistant que jamais. Alors que le monde s’est retrouvé bouleversé en 2020, les leaders du Groove Metal DEVILDRIVER ne se sont pas reposés avec la sortie du très acclamé premier volume de la sage Dealing With Demons, Dealing With Demons l. À l’image de la société qui renaît plus forte et déterminée que jamais, DEVILDRIVER dévoile son dixième album Dealing With Demons Vol. ll.

À nouveau produit et conçu par Steve Evetts avec une aide à la conception apportée par le guitariste Mike Spreitzer, Dealing With Demons Vol. ll est sans équivoque plus lourd et énergique que son prédécesseur. Le nouvel album représente non seulement le plus infernal des deux, mais aussi un renfoncement plus sombre dans le psyché du frontman Dez Fafara et la purge finale de ses démons qui ont longtemps hanté la musique du groupe.

Le premier exemple de cette nouvelle offensive est dévoilé aujourd’hui via le premier single implacable de Dealing With Demons Vol. ll, intitulé »Through The Depths ». Indéniablement lugubre, ce titre présente des passages Black Metal-esques, un habile travail de guitares et des paroles menaçantes – prouvant l’évolution de DEVILDRIVER sur cette décennie passée. La chanson est accompagnée d’un clip ‘démoniaque’ qui à coup sûr vous fera headbanger !

À propos de »Through The Depths », le frontman de DEVILDRIVER, Dez Fafara, déclare :

« »Through The Depths » est une conversation entre une entité supérieure et les humains au sujet du pouvoir de la réflexion, de la mise en application d’idées, tout en prenant garde à ne pas devenir arrogant concernant nos envies et besoins.

Les premières lignes révèlent : ‘L’attention l’attention, tu recherches, ce que tu demandes t’es donné’ (dit l’entité supérieure).

Puis les premières lignes du refrain sont cette entité qui parle aux humains, leur disant : ‘des profondeurs à l’ascension, il n’y a rien que tu ne ferais pas pour mon attention, retenu par le feu ce n’est pas mon crime, tu m’as fait porter le chapeau pour la dernière fois.’ Cela suggère de ne pas reprocher aux Dieux (leur faire porter le chapeau) tes erreurs, de laisser cela derrière toi, d’avancer pour atteindre tes objectifs et de prendre tes responsabilités.

Cette chanson est le fondement de Dealing With Demons Vol. ll, et les conversations dans cet album sont bien plus profondes encore que cela.

Appréciez ! »

Tracklist de Dealing With Demons Vol. ll :

1. I Have no Pity

2. Mantra

3. Nothing Lasts Forever

4. Summoning

5. Through the Depths

6. Bloodbath

7. It’s a Hard Truth

8. If Blood is Life

9. This Relationship, Broken

Line Up :

Dez Fafara – chant

Mike Spreitzer – guitare

Jon Miller – basse

Alex Lee – guitare

Davier Pérez – batterie