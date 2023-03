Dave Lombardo annonce la sortie de son premier album solo « Rites Of Percussion »

Dave Lombardo annonce la sortie de son premier album solo « Rites Of Percussion ». « Un voyage expérimental dans le rythme et le son. »

Sortie prévue le 5 Mai en CD, Vynile et Digital via Ipecac Recordings. Voici en extrait le titre « Journey of the Host ».

Photo by Ekaterina Gorbacheva