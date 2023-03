CATTLE DECAPITATION dévoile le nouveau single « Scourge Of The Offspring »

Communiqué: Cattle Decapitation sortira Terrasite, son dixième album studio, le 12 Mai prochain chez Metal Blade Records. Après « We Eat Our Young », le groupe de deathgrind Californien propose « Scourge Of The Offspring ». Un second extrait à découvrir en vidéo dès maintenant.

Bien que de nombreux groupes s’y soient essayés, aucun ne décrit l’extinction programmée de l’humanité avec autant de réussite et de nihilisme que Cattle Decapitation. Avec la sortie de Death Atlas en 2019, les Californiens semblaient d’ailleurs être au sommet de leur art. Ce qui a peut-être conduit certains fans à penser que le groupe ne pourrait jamais aller au-delà d’un tel accomplissement discographique. Pourtant, il y a quelques semaines, Cattle Decapitation annonçait Terrasite, un nouvel album tout aussi audacieux que son prédécesseur.

Avec Terrasite, jamais le son de Cattle Decapitation n’aura été aussi épique, jusqu’au-boutiste et protéiforme. Il faut dire que le concept diurne de ce dixième opus est certainement loin d’y être étranger. Et, entre les mains du chanteur Travis Ryan, cette nouvelle direction a rapidement pris une tournure dérangeante. « Pour Terrasite, je voulais faire l’inverse de ce qui avait été proposé sur le précédent album. Death Atlas était sombre et oppressant, Terrasite se déroule, lui, en plein jour et aux yeux de tous. J’ai toujours trouvé que l’horreur était bien plus effrayante à la lumière du jour. Cela fait plusieurs années que j’avais ce concept en tête et avec Terrasite nous y sommes : de l’artwork aux paroles. »

Et justement, lorsqu’on lui demande d’où vient l’inspiration des paroles, Travis Ryan répond franchement « d’un mélange de rage, de colère, de dépression, d’anxiété et du pathétisme de notre espèce ». Au sujet de « Scourge Of The Offspring », il ajoute : « ce titre renvoie à ce que deviendront inévitablement nos enfants : des adultes à qui nous laisserons le soin de trouver un sens à ce monde et qui finiront, comme nous, par faire partie du problème par le simple fait d’exister. »

Terrasite a été produit par Dave Otero (Cephalic Carnage, Allegaeon) et voit la participation de Tony ‘Dis Pater’ Parker (Midnight Odyssey) aux synthés et au piano. L’artwork, quant à lui, est l’œuvre de Wes Benscoter (Vader, Kreator, Bloodbath, Hypocrisy), collaborateur de longue date du groupe.