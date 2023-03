Born Through Fire (As I Lay Dying, Wolves At The Gate) dévoile « The Reckoning » en vidéo

Born Through Fire, le projet de Tim Lambesis (As I Lay Dying) et de Joey Alarcon (Wolves At The Gate), vient de signer un deal avec le label Seek And Strike. Le groupe en profite pour dévoiler le single « The Reckoning », à voir ci-dessous. Il est tiré de l’album « Purify And Refine » prévu pour le 7 Avril. Partager : Tweet







