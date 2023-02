Une vidéo Live de Type O Negative pour « Love You To Death »

Une vidéo Live de Type O Negative vient d’être publiée par Nuclear Blast records. Il s’agit du titre « Love You To Death » et dont la vidéo avait été tournée en 2007 lors du « Wacken Open Air » en Allemagne.

La vidéo célèbre les 15 ans du dernier album du groupe « Dead Again ».