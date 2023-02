The Acacia Strain annonce son nouvel album et en dévoile un premier single

The Acacia Strain vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album pour le 12 mai via Rise Records. Il s’intitulera « Step Into The Light » et le groupe en dévoile un extrait avec le single « Fresh Bones », à écouter ci-dessous.

A noter la venue du groupe en concert avec Deez Nuts, UnityTX et Brothers Till We Die cette semaine:

02/18 Montlucon, FRA – Le 109

02/19 Beauvais, FRA – L’Ouvre-Boite

“Step Into The Light” track listing:

01 – “Flourishing”

02 – “Calf’s Blood”

03 – “Chain” (feat. Jacob Lilly)

04 – “Fresh Bones”

05 – “Teeth Of The Cursed Dog”

06 – “Open Wound”

07 – “Sinkhole” (feat. Josef Alfonso)

08 – “Is This Really Happening?”

09 – “Untended Graves”

10 – “None Of Us Asked To Be Here”