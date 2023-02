MEMORIAM : Rise To Power

En manque de Metal ? En manque d’un Metal plutôt classique, qui vous rappellera la grande époque de Bolt Thrower entre autres ? MEMORIAM est de retour avec un nouvel album intitulé « Rise To Power » et composé de 8 titres pour 44 minutes d’un Metal qui va vous faire renouer avec l’essence du Death Metal anglais. Le groupe ayant été fondé à Birmingham 2016 par des membres ou anciens membres de groupes locaux tels que Bolt Thrower, Benediction, Cerebral Fix et Sacrilege.

Pourquoi écouter:

+ La puissance

+ La nostalgie

+ La violence

+ L’impact de chaque titre

Pour en savoir plus:

https://www.memoriamuk.com/

https://www.facebook.com/Memoriam2016/

https://www.instagram.com/memoriamuk/