Jason Newsted (ex-Metallica) travaille sur un projet « Heavy »

Jason Newsted (ex-Metallica) qui a dernièrement beaucoup travaillé sur son projet folk acoustique The Chophouse Band, vient d’annoncer dans une interview américaine « Gator 98.7 FM », qu’il allait retravailler sur quelque chose de plus heavy.

Il a déclaré « … J’ai passé six mois l’année dernière à monter le volume 1 du Chophouse Band. Le Chophouse Band est ensemble et fait de la musique depuis 1992. C’était donc notre premier album après 30 ans. J’ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et puis, une fois que j’ai ça sous ma ceinture, je suis en quelque sorte en train de revenir dans le heavy maintenant. Donc, ces dernières semaines, j’ai auditionné des guitaristes pour un projet heavy. Je suis de retour à la basse et je chante avec un batteur de métal – double grosse caisse, vous savez ; redevenir bruyant. J’ai donc quelques fers au feu. Je monte deux nouveaux projets en ce moment – mais fort. »