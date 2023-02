IN FLAMES : Foregone

« Foregone » est le quatorzième album du groupe suédois IN FLAMES. Produit par Howard Benson, c’est le premier album du groupe avec le guitariste Chris Broderick qui a remplacé Niclas Engelin. C’est aussi le retour d’une voix plus agressive, soulignée par des passages plus rythmés. Mais c’est aussi du pur IN FLAMES avec les mélodies et ce mélange moderne qui lui a permis de gravir les échelons de la scène internationale.

Pourquoi écouter:

+ La production

+ Le mélange de riffs accrocheurs et de mélodies

+ Le retour de la voix agressive

+ La première production du nouveau Line up