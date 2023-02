GEL dévoile « Attainable » en attendant son passage à Paris en Mars

Originaire du New Jersey et bientôt de passage à Paris, GEL qui sortira son premier album le 31 Mars, intitulé « Only Constant », vient de dévoiler le titre « Attainable ». C’est à découvrir ci-dessous.

Le groupe sera en concert avec Cold Brats à l’ESS’Pace (Université Paris Cité – Campus Grands Moulins, 15 Rue Jean Antoine de Baïf, 75013 Paris) le 8 mars prochain.