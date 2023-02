ENTER SHIKARI dévoile le nouveau single « It Hurts »

Communiqué: Après le remarqué « (pls) set me on fire » en Janvier, Enter Shikari propose un second extrait de son prochain opus. « It Hurts » ou plutôt une invitation à changer notre vision du monde et à repenser la façon dont nous nous jugeons.

A Kiss For The Whole World, le très attendu nouvel album d’Enter Shikari, sortira le 21 Avril prochain via SO Recordings / Ambush Reality.

Tous les Players : https://lnk.to/ES-ItHurts

« It Hurts m’est apparu dans un rêve. Littéralement. La mélodie, les accords et le refrain faisaient partie d’un rêve qui, fort heureusement, m’a accompagné à mon réveil. Je me suis donc caché, sous la couette à trois heures du matin, pour le chanter dans mon téléphone, au grand désarroi de ma petite amie.

Dans ses paroles, « It Hurts » évoque la persévérance et l’importance de percevoir l’échec comme quelque chose de formateur et essentiel au progrès. La société nous enseigne que nous devons éviter et critiquer l’échec alors que les erreurs et la défaite peuvent nous éclairer et nous mener sur le chemin de la réussite. En réalité, on devrait nous apprendre que le simple fait d’essayer nous fait avancer et nous rend bien plus que suffisants« .

(Rou Reynolds, chant)

Il y a trois ans, Nothing Is True & Everything Is Possible, le dernier opus en date d’Enter Shikari (classé #2 dans les charts UK !) débutait par une question ouverte « Is this a new beginning ? Or are we close to the end ? » – « Est-ce un nouveau départ ? Ou sommes-nous proches de la fin ? ».

Et personne ne pouvait prédire à quel point cette interrogation allait devenir omniprésente pendant deux ans lorsque la pandémie a brutalement coupé le groupe de toute sa dimension live et par la même occasion de sa symbiose avec son public. « À l’époque, en tant que musiciens, nous avions l’impression de vivre la mort de notre groupe » commente Rou Reynolds le chanteur et claviériste du groupe.

Sans surprise, c’est la scène qui a ravivé la flamme : par un concert en tête d’affiche du Download Festival UK Pilot devant 10 000 fans. Un électrochoc alors qu’aucun nouveau mot n’avait coulé de la plume de Rou depuis deux ans. Une prise de conscience qui allait définir le septième album du groupe. « Je n’avais pas réalisé que la connexion humaine, le lien physique avec d’autres personnes était si central dans ma façon d’écrire. Enter Shikari, ce n’est pas seulement quatre personnes, ce sont des centaines de milliers » affirme Rou.

Au Printemps 2022, Enter Shikari s’est rendu dans la ville côtière de Chichester. Le groupe s’est installé dans une ferme délabrée et y a installé son matériel studio pour donner vie à ce nouvel album. A Kiss For The Whole World a été enregistré uniquement à l’énergie solaire et ce, dans le but de ramener un certain sens de la naïveté dans leur musique et surtout de lui donner des ondes positives et vivifiantes. Rou Reynolds ajoute : « C’était un retour aux sources. Nous nous sommes volontairement regroupés à des kilomètres de tout. Hors réseau, et prêts à nous « redécouvrir ». Cet album est alimenté par le soleil, l’objet le plus puissant de notre système solaire. Et je pense que cela se ressent. A Kiss For The Whole World est une reconnexion explosive avec ce qu’est Enter Shikari. Le début de notre deuxième acte »

A Kiss for the Whole World

01. A Kiss for the Whole World x

02. (pls) set me on fire

03. It Hurts

04. Leap into the Lightning

05. feed yøur søul

06. Dead Wood

07. Jailbreak

08. Bloodshot

09. Bloodshot (Coda)

10. goldfĭsh ~

11. Giant Pacific Octopus (i don’t know you anymore)

12. giant pacific octopus swirling off into infinity…