BEYOND THE STYX annonce de nouvelles dates

Communiqué: Suite à la sortie d’un 3ème album: « SENTENCE » particulièrement encensé par la chronique et d’une précédente tournée nord-européenne de 30 dates, la déferlante Metallic Hardcore BEYOND THE STYX sera de nouveau bientôt en concerts.

Préparez-vous d’ici le HELLFEST pour 6 nouvelles dates hexagonale !

VEN 10 FEV.: La Rochelle

SAM 11 FEV.: Bordeaux

DIM 12 FEV.: Toulouse

VEN 17 MAR.: Orléans

SAM 25 MAR.: Châteauroux

SAM 22 AVR.: Rennes