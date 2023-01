Stöner (Fu Manchu, ex-Kyuss…) dévoile le titre « Night Tripper Vs No Brainer »

Stöner (Fu Manchu, ex-Kyuss…) vient de dévoiler le titre « Night Tripper Vs No Brainer » tiré du nouvel album « Boogie To Baja » prévu pour le 24 février via Heavy Psych Sounds.