RISE OF THE NORTHSTAR annonce son nouvel album et dévoile un premier single

Communiqué: Le tsunami Rise of the Northstar est de retour !

Nouveau single « One Love » – Nouvel album Showdown le 07 Avril via Atomic Fire Records.

Après The Legacy Of Shi et l’incontournable « Here Comes The Boom », Rise Of The Northstar reprend les choses là où il les avait laissées. Toujours dans cette fusion entre metal moderne, musiques urbaines et pop culture nippone, le quintet pousse tous les curseurs encore plus loin. Une nouvelle ère qu’initie aujourd’hui l’hymne « One Love ». ROTN tape fort et ce single est le premier uppercut d’un choc frontal : Showdown, sortie le 07 Avril chez Atomic Fire.

« One Love est un titre à l’énergie positive. Le message est simple : garder la foi et ne jamais renoncer à ce qui te fait te sentir vivant. Ne jamais perdre vos fondamentaux. » (Rise Of The Northstar)

« One Love » est d’ores et déjà disponible sur les plateformes. Les précommandes du nouvel album démarreront, elles, ce Vendredi.

Tous les players: https://rotn.afr.link/OneLovePR

Avec des millions de streams et de vues, Rise Of The Northstar est un phénomène metal. Deux albums, des EPs (dont le Live In Paris de 2020 !) et des hits comme « Demonstrating My Saiya Style », « Here Comes The Boom », « Sounds Of Wolves » et « Again And Again » : ROTN c’est une recette explosive sonore et visuelle.

Son troisième impact, Showdown, clame haut et fort son unique objectif : faire jumper, headbanger et mosher. Un nouveau choc frontal qui prouve que, sur ses terres et bien au-delà, dans toute l’Europe jusqu’en Asie, ROTN est prescripteur de sonorités lourdes et du groove à la Française sur fond d’univers Shonen. Toujours plus grand, toujours plus loin !

Showdown

01.The Anthem

02.Showdown

03.Third Strike

04.Crank It Up

05.One Love

06.Shogun No Shi

07.Clan

08.Raijin

09.Golden Arrow

10.Rise [ライズ]

Showdown a été mixé par Johann Meyer (Gojira) et masterisé par Ted Jensen (Sterling Sound Studio).

Première salve de dates en festivals pour Rise Of The Northstar :

15 Avril 2023 : Oberhausen (DE) – Impericon Festival

06 Mai 2023 : Nantes (FR) – Warm Up Hellfest

12 Mai 2023 : Durbuy (BE) – Durbuy Rock Festival

13 Mai 2023 : Istres (FR) – Rock à l’Usine

18 Juin 2023 : Clisson (FR) – Hellfest

23 Juin 2023 : Gräfenhainichen (DE) – Full Force Festival

24 Juin 2023 : Ysselsteyn (NL) – Jera On Air

01 Juillet 2023 : Viveiro (ES) – Resurrection Festival

11 Août 2023 : Courtrai (BE) – Alcatraz Festival

12 Août 2023 : Cercoux (FR) – Festival 666

20 Août 2023 : Carhaix (FR) – Motocultor Festival