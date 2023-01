PANTERA retiré de l’affiche du « Rock im Park » et du « Rock am Ring » à cause de l’incident de 2016

PANTERA vient d’être retiré de l’affiche du « Rock am Ring » et « Rock im Park« , les deux festivals étant de la même organisation dans deux régions différentes », et qui devaient se dérouler en Juin prochain en Allemagne.

Les organisateurs ont publiés le message suivant:

« Pantera ne se produira pas à Rock am Ring et Rock in the Park 2023, comme annoncé.

Au cours des dernières semaines, nous avons eu de nombreuses conversations intensives avec des artistes, nos partenaires et vous, les fans du festival, nous avons continué à faire face aux critiques ensemble et avons décidé de retirer le groupe de la programmation. »

Le retrait du groupe découle apparemment du tollé du public et de la pression des politiciens locaux en ce qui concerne les actions passées du chanteur de Pantera, Phil Anselmo. Pour rappel, en 2016, Phil Anselmo avait été filmé sur scène faisant un geste raciste et utilisant la mention « White Power » dans état d’ébriété avancé. Les sanctions avait été immédiates pour l’Artiste, voyant ses dates annulées etc… Phil Anselmo avait expliqué ses actions en niant être raciste. Il été ensuite revenu en 2019 sur ses actions en expliquant qu’il ne s’agissait que d’une mauvaise blague « off-color » (dénuée de couleur).