MEGADETH en concert à l’Olympia en Août

Communiqué: « Magnifique album… Quel retour ! », voilà en quels termes le magazine Rock Hard présentait « The Sick, The Dying… And The Dead! » le 16ème album studio de Megadeth disponible depuis septembre dernier. Un disque qui a fait l’unanimité, confirmant ainsi la forme explosive que groupe de Dave Mustaine avait affichée quelques semaines plus tôt lors de ses deux (!!) passages au Hellfest, en juin 2022.

Aujourd’hui, plus féroce et hargneux que jamais, le quatuor – complété par Kiko Loureiro (guitare, ex-Angra), Dirk Verbeuren (batterie, ex-Soilwork) et James LoMenzo (basse, ex-White Lion) – est paré pour venir délivrer son thrash metal magistral à ses nombreux fans français. L’impatience de revoir enfin Megadeth en tête d’affiche va être récompensée !

Riffs frénétiques, solos furieusement complexes et refrains fédérateurs seront donc au programme du concert exceptionnel que Megadeth va donner le 22 août 2023 à Paris, à l’Olympia !

Une salle mythique pour un groupe qui l’est tout autant, tous les éléments semblent réunis pour faire de concert un moment historique !

Prévente le 1er février à 10h00

Mise en vente générale le 2 février à 10h00

https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/megadeth