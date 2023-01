Matt Heafy de Trivium rejoint Metal Workout

Communiqué: METAL WORKOUT, Lancement de l’application le 26 Janvier avec une séance événement !

Matthew K. Heafy (Trivium) rejoint la team Metal Workout aux côtés de Yann Heurtaux (Mass Hysteria), coach reconnu & Stéphane Lefèvre, co-fondateur du projet.

Ce sportif accompli vous donne, en effet, rendez-vous le 26 janvier pour une séance événement, jour de lancement de l’application Metal Workout !

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.metal-workout.com

Le Metal est une passion et pour beaucoup un style de vie, tout comme peut l’être le sport. Et tous deux ont cette formidable capacité d’agent fédérateur. »

Matthew K. Heafy sera votre coach pour une session d’entraînement exceptionnelle spécialement préparée pour vous par Matthew.

Ce cours collectif en ligne de 45 minutes sur le principe du bodyweight training, sans matériel, sera sous-titré en français, et adapté à tous les niveaux, quelle que soit ta condition physique.

Au programme : Ashtanga Yoga, renforcement musculaire, et initiation au Jiu Jitsu Brésilien sur une musique inédite de Matthew himself !