Live Report : ACCEPT et THE IRON MAIDENS au Bikini (Toulouse)

Premier concert de l’année pour ma part !

Running order de la soirée au Bikini :

20h00 : The Iron Maidens

21h30 : Accept

20h pétante The Iron Maidens entre en scène ! Groupe de heavy métal originaire de Los Angeles, formé en 2001 et qui rend hommage à … on se doute de qui !

Le line-up actuel est composé de Kirsten Rosenberg au chant, Nikki Stringfield et Courtney Cox à la guitare, Wanda Ortiz à la basse, et Linda McDonald à la batterie.

La première impression est que le public est venu en masse ! Le haut est ouvert et la salle est archi comble.

C’est leur première fois à Toulouse nous dit la chanteuse. « Scream for me Toulouse !« .

Les titres sont très biens réalisés, la chanteuse nous dit qu’on ne connait probablement pas le prochain titre … Brave New World ! Titre largement repris par le public, Kirsten conclura après le titre « en fait vous le connaissiez !« .

Nous sommes environ 1200 ce soir au bikini grosse soirée malgré le froid !

20h57 fin du show sous les applaudissements du public bravo les Maidens.

21h31 c’est parti pour le gros morceau de la soirée avec les Allemands d’Accept venus à Toulouse dans le cadre de leur tournée « Too Mean To Die« .

Le line-up actuel est composé de Mark Tornillo chant, Wolf Hoffmann et Uwe Lulis aux guitares, Philip Shouse guitare, Martin Motkin Basse,

et Christopher Williams à la batterie.

Beaucoup d’énergie, 6 artistes sur la scène, ça fait de l’animation, jeu de lumières , fumigènes, le show est à la hauteur des espérances.

Accept alterne titre rapide et mélodie plus douce (le public s’ anime en fonction).

Belle ambiance sur l’intro de Princess of the Dawn où le riff est largement chanté par le public, Wolf Hoffmann en redemande !

Le groupe a le sourire et de l’énergie à revendre malgré le fait qu’ils jouent quasiment tous les soirs .. la journée de récupération depuis le concert de Barcelone avant hier doit certainement porter ses fruits.

On continue toujours d’alterner les titres plus heavy et ceux plus calmes pour faire durer la soirée dans cette soirée de janvier …

Le concert se termine sur les acclamations du public, et tout le monde repart avec le sourire.

Bon courage messieurs pour votre tournée qui ne fait que commencer ! (Toulouse est la 8ème date sur les 32 dates de la tournée).

ACCEPT: