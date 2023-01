Lions At The Gate lance une vidéo pour le single « The Ledge »

Lions At The Gate vient de lancer une vidéo pour le single « The Ledge » à voir ci-dessous Le groupe rassemble les ex-Ill Cristian Machado, Ahrue « Luster » Ilustre et Diego Verduzco (guitar), accompagnés de Stephen Brewer et de Fern Lemus.







