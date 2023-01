DOWNFALL OF GAIA dévoile « Bodies As Driftwood » en vidéo

DOWNFALL OF GAIA qui sortira un nouvel album intitulé « Silhouettes Of Disgust » le 17 mars via Metal Blade Records, en dévoile un 1er single avec « Bodies As Driftwood ». C’est à voir en vidéo ci-dessous.

