AD INFINITUM dévoile le single « Seth »

Communiqué: L’étoile montante du Metal Symphonique AD INFINITUM dévoile le single « Seth » accompagné d’une vidéo. Le nouvel album Chapter III – Downfall sortira le 31 mars 2023 chez Napalm Records !

Le groupe émergent de Metal Symphonique moderne AD INFINITUM est de retour avec un nouveau single envoûtant, ‘Seth’, dépassant toutes les espérances et ravivant l’attente autour de leur électrisant nouvel album Chapter lll – Downfall, prévu le 31 mars 2023 chez Napalm Records !

Le nouveau hit ‘Seth’ crée une présence intense autour de guitares altérées, de riffs groovy et d’un refrain captivant, Melissa Bonny exécutant une magnifique mélodie triomphante au chant. L’ambiance inquiétante et le son moderne de cette chanson feront tourner les têtes de tous les fans, soulignée par un clip grandiose. ‘Seth’ est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming !

Après avoir poussé les portes de la scène en 2020 et en constante ascension depuis, AD INFINITUM, fort d’un son unique, a disséminé des tubes comme ‘Marching On Versailles’ et ‘Unstoppable’ rassemblant plus de 2.8 millions de vues sur chaque vidéo à ce jour.

À propos de ‘Seth’, AD INFINITUM déclare :

« Aujourd’hui, nous dévoilons une nouvelle pièce issue de notre prochain album Chapter lll – Downfall. Une chanson consacrée à Seth, le Dieu du chaos et de la destruction, mais parlant aussi de jalousie, d’ambition, de trahison et d’illusions. Et finalement de justice et de résolution. Tout cela vous est servi avec des riffs et un magnifique clip réalisé par Vincent De Fallois. »

Chapter III – Downfall envoûte instantanément l’auditeur avec un son innovant empli de splendeur mélodique aérienne contrastant avec une atmosphère sombre, presque gothique. Avec un concept explorant l’histoire et la mythologie de l’Egypte ancienne, AD INFINITUM présente un équilibre parfait entre la narration et la composition de morceaux techniquement sophistiqués, déployant ses ailes aussi bien dans la production que dans les paroles. Avec une batterie martelante, des riffs trapus et groovy, des orchestrations enchanteresses, l’univers unique du groupe est magnifié par la voix de l’époustouflante Melissa Bonny, qui alterne entre un chant clair émouvant et des growls obsédants.

Produit par AD INFINITUM et Jacob Hansen aux studios Hansen, Chapter III – Downfall montre que ce quatuor prometteur a toutes les capacités pour bouleverser le genre Metal Symphonique, le dotant d’une ambiance contemporaine sans renoncer à ses origines emblématiques, et ravir tous les fans de Metal !

AD INFINITUM ajoute :

« L’info est lancée, Chapter III – Downfall est en route ! Pour cet album, nous avons exploré les histoires et les légendes de l’Égypte ancienne avec, comme personnage central et inspiration principale, Cléopâtre. Nous avons ajouté une nouvelle dimension à la signature sonore d’AD INFINITUM pour créer un univers supplémentaire, transportant l’auditeur dans des paysages mystiques d’une autre époque. Nous sommes plus que ravis de commencer à dévoiler ce nouvel album ! »

Le titre d’ouverture « Eternal Rains » retient immédiatement votre attention avec un refrain captivant, suivi par l’électrique « Upside Down ». « Seth » convainc grâce à un son moderne et une ambiance frissonnante qui feront headbanger les nouveaux fans, tandis que « From The Ashes » impressionne avec la réminiscence d’artistes comme Meshuggah, démontrant qu’AD INFINITUM ne manque jamais de surprises. « Under The Burning Skies » porte son chant obsédant vers l’horizon, se déployant en une intense ballade à mi-tempo. En guise de friandise, AD INFINITUM accueille Chrigel Glanzmann d’Eluveitie, qui pose sa voix sur le monologue d’introduction atmosphérique de « Legends », ouvrant ce titre aux inspirations Djent avec une saveur Moyen-orientale.

Tracklist :

Eternal Rains

Upside Down

Seth

From The Ashes

Somewhere Better

The Underworld

Ravenous

Under The Burning Skies

Architect Of Paradise

The Serpent’s Downfall

New Dawn

Legends (Featuring Chrigel Glanzmann)