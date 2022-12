THE ZENITH PASSAGE signe avec Metal Blade Records

Communiqué: Metal Blade Records est fier d’annoncer la signature de The Zenith Passage, un groupe de death metal progressif de Los Angeles, Californie, composé d’anciens membres de The Faceless et Cynic

Formé en 2012 par Justin McKinney comme un projet d’enregistrement uniquement, le groupe a envisagé de devenir un « vrai » groupe après son premier EP, Cosmic Dissonance,

Le groupe est composé de Derek Rydquist, Brandon Giffin, Chris Beattie et Justin McKinney.

The Zenith Passage a sorti l’album Solipsist en 2016 et les singles Algorithmic Salvation en 2021 et Synaptic Depravation en 2022, avec deux nouveaux albums en préparation.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/TheZenithPassage