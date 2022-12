LIONHEART : Welcome to the West Coast III

Originaie d’Oakland en Californie LIONHEART est de retour avec le nouvel album « Welcome to the West Coast III » qui fait suite à « Valley of Death » sorti en 2019. La recette est toujours aussi efficace, la production ultra dynamique. Ca secoue dans tous les sens et ça reprend le meilleur du Hardcore moderne. Pourquoi écouter:

+ La dynamique

+ L’énergie

+ Le groove

+ La tonne de Guest Pour en savoir plus:

https://lionheartca.com/

https://www.instagram.com/lionheartca/

