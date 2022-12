GOJIRA et JINJER aux Eurockéennes

Les Eurockéennes viennent de dévoiler les premiers noms de son affiche 2023. Et on y trouve deux artistes intéressants à savoir GOJIRA et JINJER. A suivre… On se rappellera ô combien les Eurocks ont été « Metal » il y a quelques années…

Plus d’infos: https://www.eurockeennes.fr/