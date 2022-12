AVATAR annonce la sortie d’un nouvel album pour le 17 février

AVATAR vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album pour le 17 février et sera en concert à l’Olympia en mars 2023.

L’album s’intitule « Dance Devil Dance » et en voici le track listing:

« Dance Devil Dance »

« Chimp Mosh Pit »

« Valley Of Disease »

« On The Beach »

« Do You Feel In Control »

« Gotta Wanna Riot »

« The Dirt I’m Buried In »

« Clouds Dipped In Chrome »

« Hazmat Suit »

« Train »

« Violence No Matter What » (en duo avec Lizzy Hale)

Dance Devil Dance Tour

10/03 – PARIS / Olympia

23/03 – LYON / Le Transbordeur

28/03 – BORDEAUX / Rocher de Palmer

Première partie : Veil Of Maya et Kassogtha