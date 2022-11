YAROTZ publie une vidéo pour « Childish Anger » (ft. Christian Andreu de Gojira)

Communiqué: Après une sortie d’album saluée par la critique puis une prestation remarquée au Hellfest 2022, YAROTZ revient avec un nouveau clip : « Childish Anger ». Un titre plus post-hardcore ponctué par le clin d’œil de Christian Andreu (Gojira) et par lequel le groupe continue sa plongée cathartique dans les confins de Erinyes paru en Mars dernier. Le clip quant à lui est, de nouveau, l’oeuvre d’Eloi Casellas.

« « Childish Anger » suit un adulte revivant les différentes formes de violences vécues pendant sa vie : harcèlement scolaire, violences parentales, conjugales et harcèlement professionnel. Ce personnage se retrouve dans l’impasse, sur le point d’exploser. Il cherche à dénouer les chaînes qui l’emprisonnent mais en choisissant la violence pour s’y extraire, le personnage ne parvient qu’à s’autodétruire. Chaque coup porté à l’autre est un coup qu’il se porte car il l’enfermera de nouveau dans le spirale de la violence. Le scénario quasiment autobiographique du chanteur, souhaite démontrer que la rupture des cercles de violences ne peut se faire par la violence. » (YAROTZ)



Le groupe souhaite mettre en avant l’association Mémoire Traumatique et Psychologie de Muriel Salmona qui oeuvre auprès des pouvoirs publiques pour que le regard sur les violences dans nos sociétés changent et que des actions soient mises en place pour endiguer notamment les violences faites aux femmes et aux enfants.

Initialement né sous le nom de The Third Eye en 2018, le trio opte rapidement pour YAROTZ. Une référence au mot russe « Yarost » signifiant « rage » et représentant parfaitement leur univers. Formé à l’initiative de Fabien Zwernemann (guitare – Junon) et de Vincent Perdicaro (basse – Junon, One Way Mirror, etc.) avant d’être rejoint par Enzo Laidi (batterie), YAROTZ est un sentiment profond qui jaillit par la seule voie d’expression que ses membres connaissent : la musique. Une brutalité nécessaire qui n’en n’oublie pas pour autant une certaine dimension mélodique par des refrains et du chant clair. Les influences de YAROTZ sont diverses : de Nails à Converge en passant par Russian Circles.