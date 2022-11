TRIVIUM publie une vidéo pour le titre « The Shadow Of The Abattoir »

TRIVIUM vient de publier une vidéo pour le titre « The Shadow Of The Abattoir » tiré de son dernier album sorti l’année dernière et qui s’intitule « In The Court Of The Dragon ». C’est à voir ci-dessous.

A noter que le groupe sera également en tournée en France l’année prochaine avec Heaven Shall Burn, Obituary et Malevolence:

02/01 Paris, FRA – L’Olympia

02/08 Lyon, FRA – Le Transbordeur