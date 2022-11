SLIPKNOT à l’affiche des festivals cet Eté

SLIPKNOT vient d’annoncer les premières dates de sa tournée de l’Eté 2023. Au programme plusieurs festivals et bien entendu le 15 juin ou le 17 juin disponibles pour venir en France et donc forcément au Hellfest. Le groupe qui doit assurer la promo de son nouvel album « The End, So Far » ne manquera pas l’occasion de venir sur les terres clissonaisses. Affaire à suivre !

06/07 Nickelsdorf, AUT – Nova

06/08 Hradec Kralove, CZE – Rock For People

06/10 Interlaken, SWI – Greenfield

06/13 Amsterdam, NET – Ziggo Dome

06/14 Esch-sur-Alzette, LUX – Rockhal

06/16 Copenhagen, DEN – Copenhell

06/18 Dessel, BEL – Graspop

06/20 Hamburg, GER – Barclays Arena

06/21 Berlin, GER – Mercedes Benz Arena