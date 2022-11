OTHERWISE publie une Lyric vidéo pour « New Way To Hate »

OTHERWISE qui sortira son nouvel album « GAWDZILLIONAIRE » le 10 mars 2023 via Mascot Records / Mascot Label Group, vient de publier le titre « New Way To Hate » via une Lyric vidéo à voir ci-dessous.







