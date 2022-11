Live Report : SEPULTURA, SACRED REICH et CROWBAR à L’Élysée Montmartre (Paris)

Nous sommes le 15 novembre et le rendez-vous pour tous les fans de Métal se trouve à l’Elysée Montmartre pour le concert de SEPULTURA avec en support SACRED REICH et CROWBAR.

Le concert doit démarrer de bonne heure. Donc pour essayer de me simplifier la vie et éviter le rush du métro de fin de journée, j’opte pour une réservation d’un chauffeur via FREENOW. Mais QUELLE ERREUR ! Un chauffeur qui me fait poireauter pour au final m’abandonner comme une *ù$^*ù… Et avec un agenda ultra serré, je fonce jusqu’au métro et entend une fois sur le quai une annonce pour trafic perturbé. Décidément tout est contre moi ce soir.

Lorsque j’arrive enfin à l’Elysée Montmartre, la Salle est déjà bien remplie. ce qui est très agréable pour un début de soirée. Car il faut bien reconnaître que tous les concerts actuellement sont loin d’avoir ça pour le premier groupe et même si celui-ci est connu.

CROWBAR est donc sur scène au moment de passer la porte… l’ambiance est lourde et pesante, ça sent bon le Sludge ! Et même si le combo originaire de la Nouvelle-Orléans ouvre les hostilités ce soir, on est loin d’être en présence d’un inconnu. Le groupe s’étant créé en 1990 ! Ce qui explique aussi probablement pourquoi le public est déjà là. On aurait bien que celui-ci puisse bénéficier d’un peu plus de moyens car la limite des décibels et des lumières ne permettait pas d’apprécier correctement la puissance et la lourdeur de ce que produit le groupe. Le public répond pourtant chaleureusement, ça headbangue, ça bouge un peu et les tee-shirts à l’effigie du groupe sont bien là. Sur scène, il y a de la concentration mais aussi beaucoup de maitrise. Kirk Windstein en impose pas mal avec son style, son speech et sa capacité à capter l’attention. Le basse batterie frappe comme une masse et c’est une belle démonstration que nous offre le groupe.

Après une courte pause, le temps de changer de backline et c’est SACRED REICH qui prend possession de la scène. Il est 19h45. Le public est vraiment nombreux, tout le monde semble avoir fait l’effort d’être présent et pas uniquement pour la tête d’affiche. C’est extrêmement agréable. Avec un nouvel album en poche, intitulé « Awakening » et sorti en 2019, le groupe de Phenix a repris la route pour en faire la promo mais pour aussi jouer les hits des précédents albums. La simplicité du groupe lors de ses discussions avec le public est vraiment naturelle et fait du bien face a une tendance ou tout est au millimètre, préparé et évalué à l’avance. Et les fans ne s’y trompent pas, avec des applaudissements soutenus et encore plus lorsque SACRED REICH nous offre des titres comme des titres comme « The American Way » ultra efficace, précis et puissant, où l’on prend plaisir à retrouver l’efficacité Dave McClain (ex-Machine Head) à la batterie. Ce thrash résonne parfaitement au sein de l’Elysée Montmartre et l’ambiance s’échauffe de plus en plus. Surtout que Wiley Arnett est en forme et nous offre également une prestation parfaite. Allant même à se positionner au centre de la sène pour que tous les fans profitent du spectacle et de ses solos endiablés.

A 21h00, c’est SEPULTURA qui débarque. La c’est le maximum de lumière à disposition, sans être toute fois de trop. C’est assez drôle de constater que si la dernière fois que le groupe est passé dans cette salle date de 2018, ça ne semble pas être si lointain que ça. Bien entendu, le nouvel album « Quadra » est à l’honneur puisque 6 titres vont être joué. Mais il est facile de constater que les titres plus anciens ont une sonorité et un accueil bien particulier. On ne gomme pas si vite que ça, ce qui fut l’un des piliers du Metal dans les années 90. Donc forcément un « Territory » ou un « Cut-Throat » déchainent les fans qui sont déjà tout acquis à la cause du combo brésilien. Andreas Kisser est vraiment en forme et saura nous offrir une très belle prestation et même lorsqu’il s’agit d’être en clair, en solo, ou simplement pour assurer une partie rythmique. On soulignera également la performance d’Eloy Casagrande à batterie. Mais quelle machine ! Tout est puissant précis, rythmé, toujours juste et quel groove. A chaque occasion de le voir en Live avec Sepultura c’est vraiment le même constat. Avec 3 titres de « Chaos A.D. », 3 de « Arise » et 3 de « Roots », le passé du groupe est bien représenté. Le groupe va d’ailleurs nous offrir pour la fin du concert un « Refuse/Resist » ravageur, un « Arise » puissant et un final composé de « Ratamahatta » et « Roots Bloody Roots » qui aura enflammé tout l’Elysée Montmartre.

Une très belle soirée que l’on doit à Garmonbozia et qu’on peut une nouvelle fois remercier de nous avoir permis d’assister à une si belle soirée.

