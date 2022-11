Le nouvel album de KLONE en février prochain

Communiqué: Le groupe français de rock/métal/alternatif/progressif KLONE sortira son nouvel album studio intitulé « Meanwhile » le 10 février 2023 via KScope/Pias.

Depuis l’album ‘Le Grand Voyage’ de 2019, les musiciens de KLONE ont atteint de nouveaux sommets à travers le monde, en tournant aux côtés de LEPROUS et PAIN OF SALVATION, et à l’occasion de festivals tels que le Hellfest, Motocultor, Prog Power USA, Midsummer Prog, Cruise to the edge etc..

Enregistré en février 2022 avec le producteur Chris Edrich (TesseracT, Leprous, The Ocean Collective), « Meanwhile » est une chronique des meilleurs et des pires aspects de l’humanité. Les paroles conceptuelles et souvent méta du chanteur Yann Ligner brossent un tableau d’événements qui se déroulent en même temps mais dans des endroits différents, tandis qu’il réfléchit à des choix faits contre notre volonté qui peuvent changer le cours de notre histoire commune, entraînant des réflexions poignantes sur le monde d’aujourd’hui.

Le nouvel album est disponible en pré commande sur ce lien en cd/ 3 vinyls et digital: https://klone.lnk.to/meanwhile

KLONE annonce aussi les 1eres dates à venir d’une grosse tournée en préparation :

► 02/12/2022 – LILLE – LE BLACK LAB

► 03/12/2022 – NANTES – LE FERRAILLEUR – NANTES METAL FEST

► 28/01/2023 – CLERMONT-FERRAND – LA COOPERATIVE DE MAI

► 09/02/2023 – LE MANS – L’ALAMBIK / SUPERFORMA

► 10/02/2023 – BORDEAUX – LE ROCHER DE PALMER

► 11/02/2023 – PARIS – LE TRABENDO

► 24/02/2023 – POITIERS – LE CONFORT MODERNE

► 15/04/2023 – SAVIGNY-LE-TEMPLE – L’EMPREINTE

Toujours disponible , la video Lyrics du 1er single « Within Reach »