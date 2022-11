INGESTED publie une vidéo pour « All I’ve Lost » feat. Matthew K. Heafy (Trivium)

INGESTED vient de publier une vidéo pour le titre « All I’ve Lost » feat. Matthew K. Heafy de Trivium.

A noter que le nouvel album « ASHES LIE STILL » est disponible via METAL BLADE RECORDS, et s’écoute en suivant ce lien dans notre rubrique « A écouter ».

Plus d’infos: https://www.metalblade.com/ingested/

ASHES LIE STILL TRACK LISTING:

01. Ashes Lie Still (Feat. Julia Frau)

02. Shadows in Time

03. You’ll Never Learn

04. Tides of Glass

05. From Hollow Words (Feat. Sven de Caluwé)

06. Sea of Stone

07. All I’ve Lost (Feat. Matthew K. Heafy)

08. With Broken Wings

09. Echoes of Hate

10. Scratch the Vein

11. Rebirth (Digital version only; new mix by Christian Donaldson)

INGESTED ARE:

Jason Evans: Vocals

Sean Hynes: Guitars + Backing Vocals

Lyn Jeffs: Drums