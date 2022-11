INGESTED – Ashes Lie Still

Originaire de Manchester, INGESTED dévoile un 6ème album intitulé « Ashes Lie Still » qui mélange des influences modernes et classiques du Death Metal et de ce qui se fait de plus violent actuellement. Mais INGESTED c’est aussi des ambiances et une volonté de produire une musique recherchée et d’une orchestration unique.

Pourquoi écouter:

+ L’ultra-violence

+ Les ambiances

+ La puissance des voix

+ La production chirurgicales

Pour en savoir plus:

https://www.ingested.co.uk/

https://www.facebook.com/ingesteduk/

https://www.instagram.com/ingested/