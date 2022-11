HE IS LEGEND : Endless Hallway

« Endless Hallway » est le 7ème album de HE IS LEGEND, originaire de Caroline du Nord, et est toujours aussi difficile à définir et à classer dans une quelconque catégorie. Musicalement le groupe joue à nouveau avec de nombreuses influences pour créer 12 titres uniques et originaux. On appréciera une nouvelle fois la performance de Schuylar Croom pour ses lignes de chants surprenantes et envoutantes.

Pourquoi écouter:

+ La surprise

+ Le style unique

+ La richesse musicale

+ Les ambiances

Pour en savoir plus:

https://www.facebook.com/HeIsLegendNC/

https://www.instagram.com/heislegendnc/

https://twitter.com/heislegendnc