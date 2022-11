Green Lung signe chez Nuclear Blast Records

Green Lung vient de signer avec Nuclear Blast Records qui relance la vidéo du titre « Let The Devil In » pour l’occasion. C’est à voir ci-dessous.

A noter la venue en France pour accompagner CLUTCH et Tigercub en décembre:

12/02 Toulouse, FRA – Le Bikini

12/03 Lyon, FRA – Le Transbordeur

12/10 Paris, FRA – Bataclan