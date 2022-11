FIT FOR A KING – The Hell We Create

Deux ans après l’album « The Path », FIT FOR A KING est de retour avec « The Hell We Create ». Une super production de 10 titres pour 38 minutes de violences mais aussi de mélodie. Le groupe saura vous surprendre, vous faire headbanguer ou vous coller au mur. C’est à écouter au plus vite. Pourquoi écouter:

+ La violence

+ Les mélodies

+ La puissance

+ La production Pour en savoir plus:

https://fitforakingband.com/

https://www.facebook.com/fitforakingband/

