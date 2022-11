Employed To Serve dévoile une vidéo pour le titre « Sun Up To Sun Down »

Employed To Serve vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Sun Up To Sun Down » tiré de son dernier album « Conquering » et dont une nouvelle version deluxe arrivera début 2023. A noter les concerts en France et au Luxembourg en février prochain:

02/24 Bordeaux, FRA – Arkea Arena

02/25 Paris, FRA – Accor Arena

02/26 Luxembourg, LUX – Rockhal

02/28 Lyon, FRA – Halle Tony Garnier







