CATALYST dévoile une vidéo pour « A Different Painting for a New World »

Communiqué: Catalyst est fier de présenter aujourd’hui l’un de ses travaux les plus significatifs pour son nouvel album, avec une nouvelle vidéo officielle accompagnant le titre éponyme « A Different Painting For A New World » ! Ce deuxième album du groupe est sorti le 14 octobre 2022, chez le label néerlandais Non Serviam Records.

Plus d’infos: https://official.shop/catalyst

Produite exclusivement par Mederic Havard, cette vidéo représente le dernier moment du Catalyseur dans ce deuxième chapitre que constitue notre nouvel album. C’est un voyage sombre, au milieu d’un univers détruit et dénué de vie que le Catalyseur subit. Un voyage dans un vide total, dont il ne peut s’échapper. Ce corps planant est le seul héritage de ce qu’était le monde tel que les sages et le Catalyseur le connaissaient. C’est le voyage d’une âme, voguant seule dans les parties les plus sombres de ce lieu détruit.



Nous remercions grandement Mederic Havard pour son travail sur cette vidéo. Sa vision de notre musique correspond totalement à la vision que nous avions de cette musique, dans le contexte de l’histoire que nous racontons dans Catalyst.

A Different Painting For A New World est sorti le 14 octobre 2022 chez Non Serviam Records et est disponible en version digipak 16 pages, en 2xLP Gatefold avec vinyles colorés et sur toutes les plateformes de streaming.



Formé en 2017 par Jules Kicka, Catalyst est un quartet de death metal prolongeant les sonorités old school du style vers une technicité et un univers progressif faisant figure d’exception dans le genre. Fort d’un EP « Dawn Of A Dreadful Fate » sorti l’année de sa formation et d’un premier album « The Great Purpose Of The Lords » paru en 2019 et acclamé par la presse, Catalyst sortira son nouvel album « A Different Painting For A New World » le 14 octobre 2022, via le label néerlandais Non Serviam Records.

CONCERTS

11 février 2023 – Brin de Zinc CHAMBERY (FR) w/ Death Decline & Primal Rage

25 févier 2023 – MCP Apache Belgique (BE) w/ Mortuary, Beyond The Void, Postmortem