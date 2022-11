August Burns Red dévoile en vidéo le single « Ancestry »

August Burns Red vient de dévoiler en vidéo le single « Ancestry » tiré du nouvel album « Death Below« , prévu pour le 24 Mars 2023. A noter la présence de Jesse Leach (Killswitch Engage) en guest.

John Benjamin « JB » Brubaker (Lead Guitar) déclare:

A propos de l’album : « Ce n’est pas un secret que ces dernières années ont été extrêmement sombres et difficiles. Death Below est le résultat de cette période de nos vies et des émotions qui l’ont accompagnée. Nous avons été motivés par l’incertitude, la peur, l’indignation et le triomphe. J’ai le sentiment que c’est l’album le plus sombre et le plus personnel que nous ayons jamais écrit, et je ne pourrais pas être plus fier de ce que nous avons fait tous les cinq ensemble. »

A propos du single « Ancestry » : « Ancestry est un morceau complexe et technique d’ABR maintenu par les paroles peut-être les plus douloureuses et personnelles que Jake ait jamais écrites. J’ai aimé cette chanson dans toutes ses phases depuis sa création. De l’interprétation instrumentale, à l’ajout des paroles et des chants, pour finalement rassembler le tout avec les chants invités hyméniques de Jesse, « Ancestry » est une chanson que nous avions hâte de partager avec le monde depuis longtemps. »

TRACKLIST

1. Premonition

2. The Cleansing

3. Ancestry (feat. Jesse Leach)

4. Tightrope (feat. Jason Richardson)

5. Fool’s Gold in the Bear Trap

6. Backfire

7. Revival

8. Sevink

9. Dark Divide

10. Deadbolt

11. The Abyss (feat. JT Cavey)

12. Reckoning (feat. Spencer Chamberlain)